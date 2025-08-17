Capturan a pareja que comercializaba obras falsas de Carlos Cruz-Diez, así estafaban a sus víctimas

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a dos personas, quienes se lucraban comercializando obras falsas del reconocido artista plástico venezolano, Carlos Cruz-Diez.

Así lo dio a conocer el director de la institución policial, comisario Douglas Rico, a través de sus redes sociales.

Los detenidos, quienes son marido y mujer, responden a los nombres de Lino José Bermúdez Guacuto, de 50 años de edad; y Fanny Margarita Oliveros López, de 55 años. El procedimiento de su captura estuvo a cargo de los sabuesos miembros de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Guarenas y se realizó en el municipio Baruta del estado Miranda.

ASÍ ERA SU MODUS OPERANDI

Rico detalló que el hombre falsificaba las obras y la mujer las comercializaba, asegurando que se trataba de piezas obtenidas en una herencia.

«A través del trabajo técnico-científico realizado por los funcionarios del Cicpc, se pudo conocer que Lino, se dedicó a estudiar la vida y obra del maestro, detallando cada una de sus obras, para luego, a través de los conocimientos que adquirió tras pasar horas en los museos, imitó sus obras y las comercializó como auténticas del mismo, para ello, Fanny, les informó a las víctimas, que dichas obras eran provenientes de una herencia paterna y, que estas tenían un costo de 90 mil dólares», explicó el comisario en una publicación hecha en su cuenta de Instagram.

Las investigaciones también determinaron que el hombre perdió la totalidad del monto estafado en juegos de azar.

Tras la detención de la pareja, «se ubicaron como evidencias dos réplicas de arte tituladas, Fisicromía, 28 frascos de pinturas, tirros de papel, pinceles, recortes de cartón, clavos, dos documentos de propiedad de traspaso de las obras de arte, estuches de pinturas de óleo y, un comunicado emitido por la Fundación Carlos Cruz Diez, indicando que dichas obras eran falsas».

Por último, Rico indicó que los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público para su posterior imputación.