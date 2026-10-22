Capturados dos sujetos por hurtar motos con ‘herramientas especializadas’ en Caracas: Este era su modus operandi

Dos sujetos fueron detenidos por, presuntamente, dedicarse al hurto de motocicletas en la ciudad de Caracas. Las autoridades policiales revelaron detalles del caso y sobre el modus operandi empleado por los antisociales.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó del procedimiento. Los detenidos fueron identificados como Marcos David Hernández Hernández (23) y Luis Daniel Olivero Canache (20).

De acuerdo a las investigaciones, los sujetos «inspeccionaban» las motos que estaban estacionadas en plena vía pública. Luego, «empleaban herramientas especializadas para vulnerar y neutralizar los sistemas de seguridad».

Gracias a estas herramientas, los antisociales lograban encender las motos y huían de la escena rápidamente. Se desconoce desde hace cuánto tiempo empleaban este modus operandi.

CAPTURA DE LOS SUJETOS

Detectives de la División Contra Hurto de Vehículos del Cicpc se encargaron de las investigaciones del caso e identificaron a ambos sujetos. En el procedimiento, recuperaron más de siete motos hurtadas por la pareja delictiva.

Comisiones del Cicpc se mantienen desplegadas en una región para dar con el paradero de, al menos, otras cinco motos hurtadas por el dúo. Se presume que los vehículos fueron trasladados a distintos estados del país.

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Los sujetos quedaron a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes del caso. Mientras tanto, las autoridades manifestaron su «compromiso» por hacer frente al hurto de motos en Caracas.