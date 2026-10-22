Cayeron «Las calientes», se dedicaban a hurtar masajeadores íntimos en Charallave

Organismos de seguridad detuvieron a las integrantes de una peligrosa banda que se dedicaban al hurto de masajeadores íntimos, así como productos de higiene personal en Charallave, estado Miranda.

La detención ocurrió luego de que los integrantes de esta banda hurtaran mercancía de uso personal e íntimo del Farmatodo ubicado en la avenida Cristóbal Rojas.

«La actuación se inició tras la denuncia efectuada por la gerencia del comercio, lo que activó una persecución que culminó con la interceptación de las sospechosas en la avenida Bolívar, frente al Mercado Municipal», informó la policía de Cristóbal Rojas en sus redes sociales.

Sin embargo, al momento de realizar la detención de las dos mujeres implicadas en el hurto, descubrieron que le habían entregado lo robado a un hombre, el cual también resultó detenido.

Entre los productos robados habían masajeadores íntimos (Plus One) y lociones/óleos capilares de marcas reconocidas. Debido a esto las autoridades habrían bautizado a este grupo como «Las Calientes».

«Al verificar a los implicados a través del Sistema de Información e Investigación Policial (SIIPOL), se confirmó que una de las féminas presenta una orden de aprehensión activa por el delito de hurto agravado, emanada por el Juzgado Séptimo de Control del Área Metropolitana de Caracas (Petare)», indicaron.

Los detenidos quedaron identificados mediante sus iniciales como E. J. B. M. (solicitada por hurto), J. R. A. y J. D. Z. G. Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público.