Capturado en Portuguesa hombre solicitado por secuestro, extorsión y homicidio en Perú, tenía «Notificación Roja» de Interpol

Un hombre con «Notificación Roja» emitida por la Interpol, fue capturado en la ciudad de Araure, estado Portuguesa, luego de haber participado en el secuestro y extorsión de un empresario peruano, que terminó con el homicidio de la víctima.

La detención estuvo a cargo de funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP), del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Portuguesa (CPBEP), Cono Norte de la capital de la entidad llanera.

El detenido quedó identificado como Juan Daniel Linárez Rodríguez, de 21 años de edad, quien estaría vinculado a una organización criminal denominada «Los Piratas».

BUSCADO DESDE AGOSTO DE 2025

De acuerdo con la información ofrecida por la División de Secuestros (Divise) de Perú, al detenido lo señalan por su presunta participación en el secuestro, extorsión y posterior asesinato de un ciudadano peruano, en un hecho ocurrido en agosto de 2025 en la ciudad de Lima, según el reporte oficial del organismo.

La vocería oficial del mencionado cuerpo de policía informó que funcionarios del SIP, liderados por el comisario jefe, Freddy Segovia, recibieron una alerta por parte de la comunidad, acerca de la presencia de Linárez Rodríguez en Araure.

En este sentido, los efectivos policiales se trasladaron a la Urbanización Agua Clara de la localidad llanera, donde el antisocial permanecía escondido tratando de evadir a las autoridades.

No obstante, tras labores de rastreo y precisar su ubicación, el sujeto mostró una actitud violenta ante la comisión oficial que procesaba su arresto, agrediendo a los uniformados que, finalmente, lograron controlarlo y ponerlo bajo custodia.

Durante el procedimiento se le incautó un teléfono Samsung Galaxy A17 5G y una tarjeta SIM, los cuales servirán como evidencia en su contra tras quedar a la disposición de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Portuguesa.