Caos vehicular en la Caracas – La Guaira: Motorizado cayó en plena vía y una gandola se estancó en el puente

Un motorizado cayó de su vehículo y un camión de carga pesada chocó con un puente en la autopista Caracas – La Guaira, a la salida de la ciudad capital, este martes. El extraño accidente de tránsito generó lentitud en el tránsito vehicular en la zona.

Los hechos se dieron cerca de las 5:15 de la tarde al comienzo de la autopista, en sentido hacia La Guaira. En video que circulan en redes sociales se aprecia a un hombre tendido en el pavimento junto a una moto.

Un factor que agregó más complejidad al accidente fue que, al mismo tiempo, un vehículo de carga pesada impactó el puente de la Avenida Sucre, a la altura de Catia. El camión quedó atrapado bajo la estructura.

Alberto Prato, comisario jefe de la Policía de Chacao, precisó que el conductor de una moto cayó al pavimento. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que se dio el extraño accidente.

#15Sep | Usuarios reportaron un aparatoso accidente al inicio de la autopista Caracas – La Guaira, específicamente debajo del puente de la avenida Sucre con sentido a la costa El hecho involucra a un motorizado que quedó tendido en el pavimento tras sufrir una caída, así como a… pic.twitter.com/k4f1JwgFvM — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 15, 2026



ATENCIÓN DEL ACCIDENTE

Paramédicos viales y funcionarios de seguridad se desplazaron hasta la autopista para atender al accidente. Mientras tanto, el tránsito vehicular hacia el litoral se vio afectado y algunos conductores tuvieron que tomar vías alternas.

Todavía no hay mayores detalles sobre la identidad del motorizado afectado o la magnitud de las lesiones que sufrió en el siniestro. Se presume que las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar las causas del accidente.

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En otro caso parecido, una moto chocó el lunes contra un vehículo de carga en la autopista, en sentido hacia Caracas. El brutal accidente dejó a un hombre fallecido y otro lesionado.

Durante julio, el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) contabilizó 103 fallecidos por accidentes de tránsito, de los que 50 eran conductores de motos y nueve parrilleros.