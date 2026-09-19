Caos en zona rural del Zulia: Con machete en mano amenazaron a una familia, les daban dos opciones

Las autoridades municipales de Maracaibo, estado Zulia, anunciaron la captura de cuatro sujetos que, presuntamente, amenazaron de muerte e intentaron extorsionar a una familia en una zona rural.

El Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) informó del caso en sus redes sociales. Precisó que la familia afectada vive en el barrio Rafael Urdaneta del parcelamiento campesino San José de la Matilla, parroquia San Isidro.

De acuerdo a las investigaciones, cuatro sujetos llegaron a la parcela de la familia con armas blancas y machetes. Los sospechosos exigieron bajo amenazas el desalojo de la propiedad o el pago de 70 dólares en efectivo.

No se trató de un caso aislado, puesto que los mismos sujetos, supuestamente, ya fueron a la parcela el pasado fin de semana. En esta ocasión, «regresaron al lugar manteniendo una actitud amedrentadora».

LA FAMILIA PIDIÓ AYUDA

Una de las integrantes de la familia alertó a las autoridades locales sobre la situación. Poco después, una comisión del Cpbez se desplazó hasta el barrio y capturaron a los cuatro sujetos armados.

Los sospechosos fueron identificados como Marcos González González, de 63 años; Samuel David González González, de 33 años; Videl Antonio González González, de 30 años; y Rafael Arcángel Mejías Guerra, de 35 años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARINAS: EL SECRETO QUE NO LO DEJABA DORMIR Y GUIÓ AL CICPC A DESENTERRAR SU DEPLORABLE CRIMEN

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una barra metálica, una lima triangular y una moto. Los sospechosos, al igual que las evidencias, quedaron a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.