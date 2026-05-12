Sucesos

Caen ‘Los Hackers de Ultratumba’: Robaban bonos de personas fallecidas que todavía estaban en el Sistema Patria

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
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Bono

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a delincuentes por acceso indebido a cuenta en el Sistema Patria en el estado Anzoátegui.

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Los sujetos quedaron identificados como Wilmer José Chauran, de 63 años y, Anthony José López Tirado, de 28 años.

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La detención ocurrió en la avenida Alberto Ravell, municipio Sotillo, estado Anzoátegui.

LO QUE HACÍAN CON LAS CUENTAS EN PATRIA 

El director del Cicpc, Douglas Rico, indicó que los detenidos «usurpaban identidades y, lograban ingresar a perfiles de usuarios registrados en la plataforma patria que han fallecido y no han sido eliminados del sistema».

«Luego manipulaban y hacían cambios de cuentas bancarias asociadas (en Patria). Esto para desviar y sustraer los fondos destinados a los propietarios de dichos perfiles, así obtener un lucro ilícito», señaló.

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Al ser detenidos se les incautaron un bolso, un celular, cedulas de identidad y tarjetas bancarias con distintos nombres de usuarios.

Los ‘Hackers de Ultratumba’ quedaron a la orden del Ministerio Público.

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