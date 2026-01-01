Buscan a sujeto que habría causado incendio en puesto de fuegos artificiales en Yaracuy, hay cuatro heridos

Las autoridades policiales se encuentran tras la pista de un hombre que, presuntamente, sería el causante del incendio en una tienda improvisada de fuegos artificiales en la localidad de Yaritagua, municipio Peña de Yaracuy, el 31 de diciembre.

El incendio, que dejó a cuatro personas heridas, ocurrió en la avenida El Trocadero entre las calles 10 y 11. Apenas un día después del siniestro, el medio regional Yaracuy al Día reveló nuevos detalles sobre el caso.

De acuerdo a las investigaciones, un hombre que no es conocido de la zona habría causado las llamas. Una vez comenzó el incendio, el sujeto huyó del lugar y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

Todavía no hay detalles sobre la identidad de este hombre y solo ha trascendido que sería originario de Barquisimeto. El general Luis Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos de Yaracuy, afirmó que el incendio ocurrió por un «factor humano activo».

¿CÓMO COMENZÓ EL INCENDIO?

El comandante detalló que una llama abierta estuvo en contacto con un producto explosivo, generando una serie de detonaciones y el incendio. Esto ocurrió por la mala manipulación, almacenamiento y condiciones inseguras de los fuegos artificiales.

Aparentemente, el hombre, un encargado de un puesto sin permisología, prendió un artefacto pequeño para mostrarlo a un cliente. Sin embargo, una llama llegó hasta el interior del kiosco, generando la primera explosión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UN 31DIC DE LUTO: CINCO MUERTOS EN ACCIDENTES DE MOTO EN YARACUY EN APENAS 24 HORAS

Las autoridades detallaron que cuatro personas resultaron heridas, pero ninguna sufrió quemaduras. También se vieron afectados cuatro motos, un vehículo particular y una vivienda cercana.