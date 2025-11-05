La brutal golpiza que ladrones dieron a un abuelito cuando robaban una tienda en Táchira

Un sujeto de 23 años, identificado como César Yuneiker Lozano Mantilla, alias Mestizo, resultó detenido por intentar robar una tienda y darle una brutal golpiza al señor de 76 años que se encargaba de la seguridad en el estado Táchira.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó de la captura de Lozano. Los hechos se dieron en una localidad de la ciudad de San Cristóbal.

De acuerdo al reporte policial, Lozano ingresó a la tienda con el objetivo de «hurtar diversos objetos». Cuando fue sorprendido por el vigilante de 76 años, «se abalanzó sobre el septuagenario agrediéndolo salvajemente».

Los testigos relataron que, luego de atacar al señor, Lozano escapó a toda velocidad de la escena del crimen. En tal sentido, alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido, esperando la pronta captura del sospechoso.

CAPTURA DE LOZANO

Los detectives de la Delegación Municipal San Cristóbal pusieron en marcha las pesquisas técnicas en el lugar. Al verificar los testimonios de los testigos y la víctima, ordenaron la captura de Lozano.

El sospechoso resultó detenido en la parroquia La Concordia, municipio San Cristóbal. Luego de que fue trasladado a los calabozos de la capital tachirense, Lozano quedó a la orden del Ministerio Público.