Sucesos

La brutal golpiza que ladrones dieron a un abuelito cuando robaban una tienda en Táchira

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Un sujeto de 23 años, identificado como César Yuneiker Lozano Mantilla, alias Mestizo, resultó detenido por intentar robar una tienda y darle una brutal golpiza al señor de 76 años que se encargaba de la seguridad en el estado Táchira.

Contents

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó de la captura de Lozano. Los hechos se dieron en una localidad de la ciudad de San Cristóbal.

Leer Más

CARABOBO: Aberrado en plena fiesta raptó a su sobrina de 13 años, lo que le hizo desató la ira de un pueblo
Venezolana de 18 años fue apuñalada por su novio de 58 en Colombia, presumen fue por celos
Capturan al tercer implicado en asesinato de indigente en Boleíta, fue calcinado tras robarle unas divisas

De acuerdo al reporte policial, Lozano ingresó a la tienda con el objetivo de «hurtar diversos objetos». Cuando fue sorprendido por el vigilante de 76 años, «se abalanzó sobre el septuagenario agrediéndolo salvajemente».

El Cicpc se encargó de las investigaciones. Foto: Archivo

Los testigos relataron que, luego de atacar al señor, Lozano escapó a toda velocidad de la escena del crimen. En tal sentido, alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido, esperando la pronta captura del sospechoso.

CAPTURA DE LOZANO

Los detectives de la Delegación Municipal San Cristóbal pusieron en marcha las pesquisas técnicas en el lugar. Al verificar los testimonios de los testigos y la víctima, ordenaron la captura de Lozano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DESALMADA CORTÓ EL ROSTRO DE SU HIJA ADOLESCENTE CON UNA HOJILLA EN ARAGUA

El sospechoso resultó detenido en la parroquia La Concordia, municipio San Cristóbal. Luego de que fue trasladado a los calabozos de la capital tachirense, Lozano quedó a la orden del Ministerio Público.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Shakira es la más taquillera de la historia al recaudar esta millonaria suma en su gira mundial
Caraota Show
Cierre de Gobierno cumple 36 días y se convierte en el más largo de la historia de EEUU, esto dicen los ciudadanos
EEUU
||
Sudeban presenta calendario bancario de 2026, estos serán los días festivos
Venezuela