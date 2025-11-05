Desalmada cortó el rostro de su hija adolescente con una hojilla en Aragua

Las autoridades policiales del estado Aragua capturaron a una mujer de 41 años, identificada como Teotiste del Carmen Indriago Durán, quien habría atacado brutalmente a su hija adolescente en el municipio Libertador.

Los hechos se dieron el pasado jueves, 30 de octubre, en el sector Palo Negro, aunque la noticia trascendió apenas este miércoles. De acuerdo a medios locales, la víctima es una adolescente de apenas 15 años.

Las investigaciones arrojaron que Indriago habría agredido físicamente a su hija y le hizo un corte en el rostro, presuntamente con una hojilla. Luego la víctima le contó a su padre sobre lo ocurrido.

El caso salió a la luz cuando el padre fue al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, en donde presentó una denuncia contra Indriago. Funcionarios de la Policía Bolivariana de Aragua se encargaron de las investigaciones.

CAPTURA DE INDRIAGO

Una comisión de la policía regional llegó al Consejo de Protección para atender la denuncia contra Indriago. El padre de la adolescente dio detalles de lo ocurrido, mientras que unos forenses verificaban las lesiones de la víctima.

Una vez las autoridades confirmaron que las heridas fueron causadas con un objeto cortante, ordenaron la captura de Indriago. Luego la mujer fue puesta a la orden de la Fiscalía 16 del Ministerio Público.

Los fiscales continuarán con las investigaciones del caso y las diligencias judiciales correspondientes. Se desconoce si Indriago habría agredido en otras ocasiones a su hija.