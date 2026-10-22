Brutal accidente en la Cota Mil: Camioneta cayó desde un puente, un adolescente murió

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este jueves en la Avenida Boyacá, mejor conocida como Cota Mil, en Caracas. Reportes extraoficiales indican que un adolescente de 16 años murió, mientras que otra resultó gravemente herida.

Los hechos se dieron cerca de las 2:20 de la tarde, cuando una camioneta cayó desde la Cota Mil en la salida hacia Mecedores. El vehículo, que lleva a dos personas abordo, quedó volcado sobre el pavimento, con buena parte de su carrocería aplastada.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Cuerpo de Bomberos de Caracas se desplazaron hasta la escena del accidente. Mientras tanto, otros conductores y transeúntes intentaron auxiliar a las víctimas.

#ÚLTIMAHORA | Bomberos de Caracas y organismos de seguridad atienden el accidente y realizan labores de rescate a dos personas atrapadas Video: RRSS https://t.co/JUwhXf6JqZ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 22, 2026



De acuerdo a un reporte de Globovisión, dos personas quedaron atrapados en el interior de la camioneta en el siniestro. Los organismos de emergencias estuvieron, aproximadamente, una hora intentaron sacarlos del vehículo.

VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE

Versiones extraoficiales indican que el fallecido es un adolescente de 16 años, quien ya fue identificado. Mientras tanto, el conductor, un adulto cuya identidad no fue difundida, resultó gravemente herido.

Los organismos de emergencias lograron rescatar al sobreviviente y lo trasladaron a un centro de salud. Aunque trascendió que estaba con un severo estado de salud, no hay detalles específicos sobre sus lesiones.

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Hasta el momento, no hay información sobre las causas del accidente. Funcionarios de la Dirección de Tránsito Terrestre de la PNB pusieron en marcha las pesquisas sobre el siniestro para determinar las responsabilidades.