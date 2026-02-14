BOLÍVAR: Detuvieron a adulto mayor por el homicidio de reconocida periodista ocurrido en 2016

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) anunció el viernes la detención en el estado Bolívar de Armando Ricci Degiosti, de 71 años de edad, por el homicidio de Kalinina Ortega, reconocida periodista del diario El Nacional, caso ocurrido en el año 2016 dentro de su vivienda en San Bernardino, Caracas.

Según con la descripción del caso, Ricci Degiosti se aprovechó de su labor como jardinero y la confianza de Ortega para alojarse en la residencia de la periodista. Las investigaciones determinaron que una fuerte discusión entre ambos desencadenó el violento desenlace.

El agresor golpeó a la víctima de 81 años en la cabeza con una botella vacía, provocándole la muerte de forma instantánea. Inmediatamente, el hombre envolvió el cadáver en sábanas y lo sepultó en el patio trasero de la propiedad para ocultar el crimen.

Con el objetivo de no levantar sospechas sobre la tierra removida, el victimario plantó un árbol frutal exactamente sobre la fosa improvisada. Luego, realizó una limpieza profunda en la escena para borrar cualquier rastro de sangre que pudiera delatarlo.

El sujeto robó diversos objetos de valor del inmueble y huyó de la capital venezolana tras el homicidio. Antes de escapar, desechó las evidencias restantes en contenedores de basura cercanos para asegurar que no quedara rastro de su presencia.

RESTOS ÓSEOS DE KALININA ORTEGA, HALLADOS EN 2021

Los familiares de la periodista Kalinina reportaron su desaparición en 2016 al notar que no respondía llamadas ni se encontraba en su hogar. El caso permaneció estancado por falta de pruebas iniciales hasta que el panorama cambió cinco años después.

En el año 2021, el hallazgo de restos óseos en el patio de la vivienda reactivó el proceso judicial. El Senamecf confirmó mediante pruebas forenses que los huesos pertenecían efectivamente a la emblemática figura del periodismo.

La Policía Científica rastreó el paradero del sospechoso por varios estados del país durante años de intensa búsqueda. Finalmente, los funcionarios localizaron al homicida escondido en el estado Bolívar, donde procedieron a su aprehensión.

Las autoridades pusieron a Ricci Degiosti a la orden del Ministerio Público para que responda por el asesinato de Kalinina Ortega.