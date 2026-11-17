Las autoridades policiales presuntamente detuvieron a los padres de Heyden Emilio Caraballo Amundaraín, un bebé de apenas siete meses que desapareció hace 10 días en la ciudad de Carúpano, estado Sucre, según reportes extraoficiales.

El medio local Prensa Digital Carúpano informó de la supuesta detención de los padres del bebé. Vecinos en la comunidad de Areíto, donde desapareció la criatura, dijeron que ambos estaban bajo custodia de las autoridades.

Hasta el momento, tan solo ha trascendido que ambos están bajo averiguaciones, pero no hay reportes de imputaciones en su contra. Las autoridades no han confirmado la detención de alguna persona por el caso del bebé.

Por su parte, Noticiero Venevisión también afirmó extraoficialmente que ambos padres estaban detenidos, aunque no brindó mayores detalles. Habitantes de la localidad exigen un pronunciamiento de las autoridades.

¿QUÉ PASÓ CON EL BEBÉ?

A más de una semana de la desaparición, todavía no hay una hipótesis clara sobre lo ocurrido con el bebé. Las teorías pasan desde que haya caído a la playa hasta un posible rapto en medio de la noche.

La propia madre habló de esta teoría hace unos días. «Es un bebé de siete meses. Eso es un barranco demasiado grande para él caer directamente a la playa, que queda lejos del barranco. Por acá por el frente pudieron haber abierto la puerta», dijo.

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Autoridades policiales, de emergencias y voluntarios se mantienen desplegados en áreas boscosas, el mar y acantilados para buscar al bebé. Sin embargo, no hay rastros a 10 días de la desaparición.

Las investigaciones intensificaron en los últimos días los interrogatorios al entorno familiares del bebé y vecinos de la zona. Tras la desaparición, los padres declararon a las autoridades y fueron liberados poco después.

El bebé desapareció en horas de la madrugada del sábado, 7 de noviembre, en una vivienda de la comunidad de Areíto. Su familia asegura que «lo acostaron a dormir» y unas horas después descubrieron que la cuna estaba vacía.