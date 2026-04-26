Autobús de pasajeros perdió el control y cayó por un barranco, hubo tres fallecidos

La tarde de este sábado, un fatídico accidente de tránsito se cobró la vida de al menos tres personas, luego de que un autobús de pasajeros se salió de la vía y cayó por un barranco en la carretera que conecta a la población de Santo Domingo, en Mérida, con el estado Barinas, dejando también tres heridos de gravedad.

Según los reportes de Protección Civil (PC), el siniestro ocurrió aproximadamente a las 3:30 pm en el intrincado sector conocido como el Velo de la Novia, cerca del área de La Campana, un tramo caracterizado por sus curvas cerradas y geografía accidentada.

Por causas que aún están bajo investigación por parte de las autoridades, el conductor del autobús perdió el control del vehículo, lo que provocó que este se precipitara fuera de la carretera y cayera por un empinado barranco.

Minutos después del impacto, conductores que transitaban por la ruta alertaron a los servicios de emergencia, por lo que funcionarios de PC, tanto de Mérida como de Barinas, junto a cuerpos de bomberos y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, se desplegaron en el sitio para realizar las labores de triaje y rescate de los pasajeros que quedaron atrapados entre los restos del vehículo.

HERIDOS ESTABILIZADOS EN EL SITIO Y TRASLADADOS A CENTROS ASISTENCIALES

A los heridos, algunos con traumatismos generalizados y fracturas de diversa gravedad, los estabilizaron en el lugar del accidente y posteriormente trasladados de urgencia a centros asistenciales cercanos.

Se pudo conocer que varios de los lesionados fueron ingresados al hospital de Santo Domingo, mientras que los casos de mayor complejidad fueron referidos a hospitales en la ciudad de Barinas.

ZONA DE ALTO RIESGO

El sector Velo de la Novia se conoce por su peligrosidad, especialmente durante las horas de la tarde cuando la neblina o las condiciones climáticas suelen reducir la visibilidad.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas fatales, a la espera de la notificación oficial a sus familiares.

Expertos de la división de Tránsito Terrestre se encuentran realizando el peritaje correspondiente para determinar si el accidente se debió a una falla mecánica, al exceso de velocidad o a las condiciones de la vía.

Este suceso reabre el debate sobre la seguridad en las rutas interurbanas y la necesidad de mantenimiento constante en esta importante arteria vial del occidente del país.