El asesinato de una mujer de 67 años dentro de su vivienda conmocionó a los habitantes del sector La Chicagua, en El Tigre, al sur del estado Anzoátegui.

Las autoridades identificaron a la víctima como Isabel Josefina Serrano, quien, según las versiones preliminares, vivía sola. Los primeros reportes policiales indicaron que presentaba una herida mortal de arma blanca en el cuello.

Los investigadores manejan como principal hipótesis un posible robo, durante el cual la mujer habría opuesto resistencia. Sin embargo, los organismos de seguridad mantienen abiertas otras líneas de investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio ocurrido este miércoles 25 de noviembre.

AVANZAN EN INVESTIGACIONES

Funcionarios de Polianzoátegui, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Policía Municipal de Simón Rodríguez y Protección Civil acudieron a la residencia, donde acordonaron el perímetro para preservar las evidencias y resguardar la escena del crimen.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal El Tigre, inspeccionaron el inmueble, recolectaron evidencias de interés criminalístico y trasladaron el cuerpo de Serrano a la morgue local.

La policía científica adelanta entrevistas a vecinos y allegados para reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar a los responsables del asesinato. Hasta este jueves 26 de noviembre, las autoridades no habían informado sobre detenciones.