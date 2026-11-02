Atroz caso en Falcón: Fue a una fiesta para compartir con amigos pero todo terminó en un crimen

Los habitantes de la Península de Paraguaná, estado Falcón, están conmocionados por el caso de un hombre de 43 años, identificado como Alexander José Barrenos Guanipa, quien fue asesinado en un compartir.

Los hechos se dieron durante la madrugada del domingo en la calle Páez del sector Bella Vista, municipio Carirubana. De acuerdo a medios regionales, Barrenos estaba en un compartir con varios amigos y conocidos.

Cerca de las 4:30 de la madrugada, Barrenos y otros sujetos estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Por razones que hasta el momento no están claras, se desató una acalorada discusión en pleno compartir.

La situación escaló rápidamente y se desató una pelea. Aparentemente, en medio del caos, un sujeto desenfundó un arma blanca y atacó a Barrenos. Tras concretar el crimen, el victimario huyó de la escena.

BARRENOS EN EL HOSPITAL

El hombre resultó gravemente herido en la agresión y fue auxiliado en la escena del crimen. Luego, una comisión de Protección Civil y lo trasladó de emergencia hacia el Hospital Dr. Rafael Calles Sierra.

A pesar de la pronta respuesta, Barrenos ingresó sin signos vitales al hospital por la gravedad de sus lesiones. Según reportes extraoficiales, la víctima presentó traumatismo torácico abierto y traumatismo abdominal penetrante.

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) pusieron en marcha las pesquisas del homicidio de Barrenos. Las averiguaciones están enfocadas en identificar y capturar al presunto victimario.