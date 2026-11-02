Tragedia en Carabobo: Hombre abrió la puerta de su casa a su pareja y lo que ella le hizo fue terrorífico

Un hombre de 59 años, identificado como Lorenzo Guillermo Ágreda Delpino, fue asesinado de una puñalada certera al corazón de manos de su pareja.

El crimen fue cometido presuntamente por su pareja sentimental. El trágico suceso ocurrió el pasado viernes por la noche en el sector La Tigrera del municipio Guacara, estado Carabobo.

Tras la agresión al hombre, la sospechosa intentó darse a la fuga, pero fue interceptada y retenida por un familiar de la víctima hasta la llegada de las autoridades policiales.

EL DETONANTE

La víctima acababa de terminar su jornada laboral y se encontraba descansando. Aprovechando un corte eléctrico en la zona, la agresora se presentó en la vivienda tocando la puerta con insistencia.

A pesar de recibir advertencias de que Ágreda Delpino estaba durmiendo, la mujer continuó llamándolo hasta que él se levantó a abrir la puerta.

Una vez que el hombre abrió, recibió la puñalada en el pecho con un arma blanca que penetró con tal fuerza que llegó casi hasta su espalda.

Según testimonios de conocidos recolectados por la periodista Heberliseth González, la mujer sufría aparentemente de problemas de conducta y consumo de sustancias estupefacientes.

El caso quedó bajo el conocimiento de la Fiscalía del Ministerio Público del estado Carabobo.