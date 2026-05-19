Murió trabajador que resultó herido tras la explosión en la planta Lamargas en el lago de Maracaibo

La mañana de este martes, murió uno de los trabajadores que resultó herido tras la explosión en la planta Lamargas ubicada en el lago de Maracaibo, en el estado Zulia.

Jairo Ollarves, secretario del Sindicato Petrolero del municipio Lagunillas y miembro del bloque sindical petrolero, confirmó el fallecimiento al medio El Regional del Zulia.

Se trata de Jorge Rivero, trabajador de Pdvsa, quien estaba recluido en el Hospital Coromoto de Maracaibo debido a las fuertes quemaduras en todo su cuerpo.

LA EXPLOSIÓN EN LA PLANTA DE GAS

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) confirmó que seis personas resultaron heridas por la explosión en una planta de gas en el Lago de Maracaibo, estado Zulia, y anunció una investigación para determinar las causas del siniestro.

Según expuso Pdvsa en un comunicado, la explosión ocurrió en la Planta de Compresión Lamargas, ubicada en el Bloque 5.

Tras el siniestro, «fueron activados los protocolos establecidos para el control del evento» y se realizó la «evacuación preventiva del personal».

#ÚLTIMAHORA | Reportan explosión en la planta Lamargas, de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ubicada en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia, la mañana de este viernes 15 de mayo. Video: RRSS pic.twitter.com/JF07fpAKPl — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 15, 2026

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«Se desplegaron los equipos de atención inmediata para asistir a seis trabajadores lesionados», señaló Pdvsa, que también confirmó se puso en marcha «el resguardo de las operaciones en esta instalación lacustre».

Pdvsa aseguró que pondrá en marcha una investigación para determinar la causa de la explosión. Hasta el momento, no hay una hipótesis sobre el siniestro.

«Un Comité Técnico investigará sus causas, que no inciden en la continuidad de las operaciones petroleras y gasíferas en occidente», señaló Pdvsa. Asimismo, insistió en su «compromiso con la seguridad de su talento humano y con la operatividad de sus instalaciones».