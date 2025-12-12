Así cayeron los ‘piratas’ que asaltaban a pescadores en mar abierto, operaban desde Cumaná

Las autoridades policiales informaron este viernes sobre la captura de tres sujetos que, presuntamente, se dedicaban a robar a pescadores en mar abierto. La banda estaba asentada en la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en su cuenta de Instagram sobre el caso. Además, brindó detalles sobre el modus operandi de la banda.

De acuerdo a las investigaciones, la banda tenían una embarcación con la que cometía los delitos. Una vez zarpaban y estaban en mar abierto, interceptaban a pescadores mientras se encontraban en faena.

«Sometían a pescadores en mar abierto y, bajo amenazas de muerte y portando armas de fuego, los despojan de sus pertenencias y de motores fuera de borda, perjudicando sus faenas», expuso Rico.

MIEMBROS DE LA BANDA

El Cicpc tuvo conocimiento sobre las actividades de esta banda y puso en marcha las investigaciones. El caso y las pesquisas quedaron en manos de los detectives de la Delegación Municipal Cumaná.

Las autoridades capturaron a los integrantes de la banda en Cumanagoto Norte, en la parroquia Ayacucho. Fueron identificados como Enriquez Luis Gómez Rodríguez (31), Nelson José Aguana Pirela (24) y Lisandro José Rivas Arismendi (38).

Una vez fueron detenidos, los agentes incautaron dos motores y trasladaron a los sospechosos a los calabozos de la ciudad. Luego el caso de la banda quedó a la orden del Ministerio Público.