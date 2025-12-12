Sucesos

Así cayeron los ‘piratas’ que asaltaban a pescadores en mar abierto, operaban desde Cumaná

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales informaron este viernes sobre la captura de tres sujetos que, presuntamente, se dedicaban a robar a pescadores en mar abierto. La banda estaba asentada en la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre.

Contents

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en su cuenta de Instagram sobre el caso. Además, brindó detalles sobre el modus operandi de la banda.

Leer Más

Los terribles casos de maltrato infantil que causan conmoción en Táchira, dos personas fueron detenidas
Se bañaba en el lago de Maracaibo con unos amigos y desapareció, encontraron su cuerpo sin vida casi 24 horas después
Hombre intentó besar a su expareja durante una fiesta y lo que le hizo tras su rechazo fue horrible

De acuerdo a las investigaciones, la banda tenían una embarcación con la que cometía los delitos. Una vez zarpaban y estaban en mar abierto, interceptaban a pescadores mientras se encontraban en faena.

El Cicpc encargó de las investigaciones. Foto: Archivo

«Sometían a pescadores en mar abierto y, bajo amenazas de muerte y portando armas de fuego, los despojan de sus pertenencias y de motores fuera de borda, perjudicando sus faenas», expuso Rico.

MIEMBROS DE LA BANDA

El Cicpc tuvo conocimiento sobre las actividades de esta banda y puso en marcha las investigaciones. El caso y las pesquisas quedaron en manos de los detectives de la Delegación Municipal Cumaná.

Las autoridades capturaron a los integrantes de la banda en Cumanagoto Norte, en la parroquia Ayacucho. Fueron identificados como Enriquez Luis Gómez Rodríguez (31), Nelson José Aguana Pirela (24) y Lisandro José Rivas Arismendi (38).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL BRUTAL ASESINATO DE UN COMERCIANTE CONMOCIONA GUÁRICO, DEJARON UN ESCALOFRIANTE MENSAJE SOBRE SU CUERPO

Una vez fueron detenidos, los agentes incautaron dos motores y trasladaron a los sospechosos a los calabozos de la ciudad. Luego el caso de la banda quedó a la orden del Ministerio Público.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

¿Selfie obligatorio? El plan de las aduanas de Estados Unidos para verificar que viajeros regresen a su país
EEUU
Conmoción en Argentina por pastor que abusó de varias niñas y alegó que «se les metió el diablo»
Mundo
La siniestra venganza contra joven venezolano acusado de asesinar a una niña en Colombia
Mundo