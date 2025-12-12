El brutal asesinato de un comerciante conmociona Guárico, dejaron un escalofriante mensaje sobre su cuerpo

Los habitantes de la localidad de Altagracia de Orituco, en el estado Guárico, están conmocionados por el brutal asesinato de un comerciante, identificado como Pedro Alex Torres, el pasado miércoles.

El medio regional Notiguárico detalló que los hechos se dieron en horas de la tarde del 10 de diciembre. Presuntamente, Torres fue interceptado por un grupo de antisociales cuando estaba cerrando su ferretería en pleno centro de la localidad.

Los testigos relataron que los criminales dispararon al menos cinco veces en contra de Torres, de 53 años. Todo parece indicar que el comerciante murió en la escena del crimen por la gravedad de sus heridas.

Luego los sujetos dejaron un mensaje manuscrito sobre el cadáver de Torres. «Todos los que anden trabajando con los tipos, se van a morir», indicaba el texto, generando gran preocupación entre los habitantes de la zona.

CUERPO DE TORRES

Las fuerzas de seguridad se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la escena del crimen. Posteriormente, detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se sumaron al procedimiento.

Los investigadores recolectaron varios casquillos de bala 9mm. Luego trasladaron el cuerpo de Torres a la morgue del Hospital Francisco Torrealba, en donde hicieron la autopsia correspondiente.

La Fiscalía puso en marcha las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables. Reportes extraoficiales indican que el crimen pudo estar vinculado en alguna disputa entre bandas.

Mientras tanto, los habitantes de la localidad manifestaron su conmoción por el brutal asesinato de Torres. Comerciantes, que han denunciado la falta de seguridad, reconocen su temor e incertidumbre ante el aumento de la violencia.