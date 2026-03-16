¿Dónde está Jonathan? El caso del niño que conmociona a Carabobo

Un niño de 10 años, identificado como Jonathan Sánchez, desapareció la semana pasada en la localidad de Güigüe, municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo, y las autoridades intentan dar con su paradero.

El caso se remonta hasta las 7 de la noche del pasado jueves, 12 de marzo. De acuerdo al medio regional Noticias Carabobo, Jonathan salió de su casa en el sector Pascual Molina, vestido con un short azul marina y una franela blanca.

El niño vive con su abuela, a quien le informó que iba a salir unos minutos para comprar un helado. Sin embargo, Jonathan nunca llegó a la heladería ni tampoco regresó a su casa, generando preocupación entre sus familiares.

Luego de unos minutos, familiares y vecinos salieron a buscarlo en las inmediaciones de la vivienda. Su búsqueda no tuvo éxito.

BUSCAN A JONATHAN

La familia de Jonathan presentó una denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). La Delegación Municipal Carlos Arvelo se encargó del caso y puso en marcha las pesquisas.

Mientras tanto, el caso se viralizó en redes sociales y la familia pide ayuda para encontrar a Jonathan. Aunque hubo un reporte de que el niño estaba en la Plaza de Toros de Valencia, sus familiares fueron al lugar y no lo encontraron.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: CHOQUE MÚLTIPLE EN LA AUTOPISTA PRADOS DEL ESTE DEJÓ VARIOS HERIDOS ESTE 16MAR

A varios días de la desaparición, la búsqueda se extendió hasta los terrenos baldíos de Güigüe y el río Noguera, además de Tocuyito. Hasta el momento, no hay pistas sobre qué ocurrió con Jonathan o su paradero.