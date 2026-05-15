Asesinaron a exfuncionaria de la PNB frente a su casa en Maracaibo, esto descubrió la policía

Dos hombres a bordo de una motocicleta asesinaron a una exfuncionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que se encontraba con su familia al frente de su casa en el barrio Libertador, en la parroquia Antonio Borjas Romero al oeste de Maracaibo.

La víctima respondía al nombre de Katherine Carolina Fuenmayor Fuenmayor, de 30 años. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8:00 de la noche, cuando la exfuncionaria de la División de Investigaciones Penales (DIP) se encontraba compartiendo en la intersección de la avenida 93 con calle 79.

Los dos sicarios dispararon en varias ocasiones sin mediar palabra en contra de Fuenmayor y posteriormente escaparon del lugar a toda velocidad. Vecinos dijeron que la víctima solía caminar en horas de la noche por la zona, ya que frecuentaba a su familia antes de culminar el día.

Hasta el sitio del suceso llegaron comisiones policiales que iniciaron la investigación para dar con los responsables. Mientras tanto, su madre y hermana exigieron justicia a las autoridades.

Asimismo, sugirieron a los investigadores a un posible sospechoso. En este sentido, indicaron que esta persona había insultado y hostigado a la víctima recientemente.

Debido a la naturaleza del crimen, las autoridades manejan el sicariato o ajuste de cuentas como el móvil principal. Además, trascendió de manera extraoficial que la víctima habría mantenido contacto con un sujeto señalado como líder de un Grupo Especial de Delincuencia Organizada (GEDO). En este sentido, sospechan de esta organización delictiva.

El caso quedó a disposición de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes están actuando en coordinación con otros organismos policiales para dar con los responsables.