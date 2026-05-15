EN FOTOS: Olor nauseabundo delató espeluznante hallazgo en un tanque subterráneo en Maracaibo

Los habitantes de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, están conmocionados por el hallazgo del cuerpo de un adulto mayor en un taque subterráneo de almacenamiento de agua. Se desconocen las circunstancias en las que perdió la vida.

El hallazgo del cuerpo se dio este jueves en un taque ubicado en la plaza de la prolongación de la Circunvalación 2, frente a la Universidad Nacional Abierta. Las autoridades se encargaron de extraer el cadáver.

Residentes del sector San Agustín, en el norte de la ciudad, alertaron sobre olores fétidos en la zona. A esto se sumaba la desaparición de un hombre que, según los vecinos, solía bañarse frecuentemente en este tanque subterráneo, de acuerdo a medios regionales.

Los organismos de emergencias y seguridad se desplazaron a la escena y pusieron en marcha un operativo para recuperar el cuerpo. El procedimiento estuvo liderado por el secretario de Seguridad Ciudadana de Maracaibo, Capitán Marcos Amaya.

RECUPERACIÓN DEL CUERPO

Las autoridades tuvieron que drenar los 45.000 litros de agua que había en el tanque. Además, usaron cámaras especializadas para localizar el lugar exacto en el que se encontraba el cuerpo.

Una vez retiraron el cadáver, detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encargaron del levantamiento de los restos y pusieron en marcha las pesquisas del caso.

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El cuerpo fue trasladado a la morgue de Maracaibo. Se espera que los exámenes forenses revelen detalles sobre las circunstancias en las que murió el adulto mayor, además de determinar la identidad de la víctima.