Ascendió a 10 la cifra de muertos tras la caída de un autobús por barranco en Mérida

Ascendió a 10 la cifra de víctimas mortales del autobús que cayó por un barranco durante el fin de semana en el sector La Campana del municipio Cardenal Quintero de Mérida.

El vehículo de transporte pertenecía a la línea Unión Táchira que cubría la ruta Barinas–Mérida. Hasta el momento se desconoce qué llevó al conductor a perder el control de la unidad.

Tras el incidente ocurrido en horas de la tarde del sábado, vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades. Sin embargo, la operación de rescate se vio retrasada debido a las condiciones del terreno y climáticas.

Hasta el momento se desconoce el número de pasajeros que iban a bordo. Trascendió que el autobús partió del terminal con 13 pasajeros, pero durante el camino recogió a otros más.

Entre las víctimas mortales, los organismos de rescate lograron identificar al conductor Germán Altuve y los pasajeros Yosman Alexander Toro Araque, César Rangel, procedente de Barinitas, y Rafael José Saavedra Vásquez, mientras otros cinco cuerpos siguen sin identificar.

De igual forma, las autoridades informaron sobre el rescate de tres pasajeros con vida del barranco. Entre ellos se encuentran Yasmira García Perozo y Luis Beltrán Peña Dávila, a quienes trasladaron hasta el hospital de Mérida, y Orlando José Paredes, a quien llevaron hasta el hospital Luis Razetti de Barinas.

Equipos de rescate presumen que aún quedan cuatro cuerpos por extraer, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas a un total de 14, una vez se confirmen los decesos.