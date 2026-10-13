GUÁRICO: Hombre discapacitado se encontraba en su casa cuando pisó un cable y ocurrió la peor tragedia

Los habitantes de la ciudad de Calabozo, estado Guárico, están conmocionados por el caso de Víctor Alejandro Hernández Sulvaran, un hombre discapacitado de 28 años que murió electrocutado en su propio hogar.

Los hechos se dieron en la mañana de este martes en una vivienda de la calle 1 de Mayo, en el sector Elena de Chávez. De acuerdo a Noticias Calabozo, Hernández estaba caminando cuando pisó por accidente el cable de un ventilador.

Sin previo aviso, Hernández recibió una brutal descarga eléctrica y se desplomó en plena casa. Familiares y seres queridos intentaron auxiliarlo, pero todo parece indicar que murió de forma instantánea.

Funcionarios policiales y comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron a la vivienda poco después del siniestro. En el lugar confirmaron que Hernández estaba sin signos vitales y pusieron en marcha las pesquisas.

LUTO POR HERNÁNDEZ

Las autoridades levantaron el cuerpo de Hernández e hicieron los peritajes. Luego entregaron el cadáver a funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), que se encargará de la autopsia correspondiente.

La inesperada muerte de Hernández generó gran conmoción entre los familiares y seres queridos de la víctima. Mientras tanto, los habitantes de la localidad llanera manifestaron nuevamente su preocupación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAYÓ BANDA QUE ESTAFABA A EMPRESAS DE COMPRAS POR CUOTAS, ASÍ ERA EL INGENIOSO MÉTODO CON EL QUE ENGAÑABAN

La comunidad ha denunciado un preocupante incremento de personas que sufren incidentes con descargas eléctricas u otras conexiones en el hogar. Por tanto, se mantienen los llamados a extremar las medidas preventivas.