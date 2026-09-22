Aprovecharon la confianza de sus jefes y comenzaron a desaparecer productos: Los dueños actuaron con el Cicpc

Las autoridades policiales anunciaron esta semana la captura de tres trabajadores de un comercio del municipio Guacara, estado Carabobo, por, presuntamente, apoderarse de miles de dólares en mercancía.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en sus redes sociales del caso de los trabajadores. Se limitó a precisar que los hechos se dieron en un comercio de la localidad de Guacara.

De acuerdo a las investigaciones, comenzaron a desaparecer algunas mercancías en el comercio. Con el paso del tiempo, los propietarios presentaron una denuncia ante el Cicpc, el cual determinó el modus operandi de los trabajadores.

Aparentemente, los trabajadores, «valiéndose de sus funciones dentro del establecimiento comercial, sustraían mercancía de valor». Las pesquisas determinaron que se apoderaron de unos 6.000 dólares en productos.

TRABAJADORES DETENIDOS

Los detectives del Cicpc pusieron en marcha las pesquisas e identificaron a los trabajadores. Se trata de Leonor Del Valle Natera Vásquez (23), Douglas Anthony González Romero (29) y Stefany Victoria Caye Blanco (23).

Los sospechosos fueron trasladados a los calabozos de la entidad. Mientras tanto, el caso quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos que correspondan contra los detenidos.

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Hasta el momento, no han trascendido mayores detalles sobre los cargos en contra de los detenidos. Aunque los trabajadores fueron identificados, no se informó de la recuperación de las mercancías o parte de los fondos.