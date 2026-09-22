Una excursión a la playa que terminó en desgracia: La trágica muerte de un joven atleta en Puerto Cabello

Una playa del municipio Puerto Cabello, en el estado Carabobo, fue escenario de un trágico evento este fin de semana, cuando un adolescente de 17 años murió ahogado en las aguas de esta zona turística.

Los hechos se dieron el sábado, 19 de septiembre, en la playa Mar Azul, ubicada en la localidad de Gañango. De acuerdo a medios regionales, el adolescente llegó al lugar cerca de las 9 de la mañana en una excursión procedente del estado Yaracuy.

El adolescente no tenía demasiado tiempo en la playa cuando decidió saltar al agua. Sin embargo, el joven desapareció entre las olas y las personas que lo acompañaban alertaron de inmediato a las autoridades.

Luego se deplegó un contingente de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Policía Municipal de Puerto Cabello, la Policía del Estado Carabobo, Cuerpo de Bomberos Municipales y Protección Civil.

ADOLESCENTE HABÍA MUERTO

Luego de varias horas de búsqueda, el cuerpo del adolescente fue encontrado bajo el agua. La recuperación del cadáver se dio durante la tarde del mismo sábado y las autoridades pusieron en marcha los procedimientos correspondientes.

El cuerpo del adolescente fue trasladado a la morgue del Hospital Dr. Adolfo Prince Lara. Ahora los especialistas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) harán la autopsia para confirmar oficialmente la causa de muerte.

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El adolescente era originario de la localidad de Cocorote y practicaba levantamiento de pesas, disciplina que entrenaba en Yaracuy, y participó en juegos nacionales. Sus compañeros y entrenadores lamentaron la tragedia.