Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada del sábado en la carretera nacional Morón-Coro, específicamente a la altura de Tucacas, en el municipio José Laurencio Silva del estado Falcón, en un hecho que dejó 33 turistas lesionados que viajaban en una excursión.

De acuerdo con medios y periodistas locales, entre los afectados hubo seis menores de edad.

Trascendió que el autobús trasladaba a un grupo de turistas al momento del percance vial, por lo que se presume que se dirigían hacia alguna playa de la entidad.

El balance oficial de afectados detalla que 14 mujeres, 13 hombres y seis menores de edad sufrieron diversas lesiones.

Luego de que el autobús volcara sobre la vía, los equipos de rescate trasladaron de urgencia a todos los pasajeros al Hospital Doctor Lino Arévalo de Tucacas. Al sitio también acudieron funcionarios de seguridad y autoridades municipales para socorrer a las víctimas y controlar el tráfico.

Por el momento, los organismos competentes mantienen bajo reserva otros pormenores del incidente. Ninguna autoridad ha determinado aún qué provocó el vuelco de la unidad ni se han reportado personas fallecidas a raíz del siniestro.

De acuerdo con el más reciente balance, un total de 563 personas sufrieron las consecuencias de los accidentes de tránsito registrados en el país durante agosto de 2026, discriminadas en 71 fallecidos y 492 lesionados.

La cifra se desprendió del monitoreo diario de medios digitales, redes sociales y reportes de organismos de auxilio vial realizado por el Observatorio de Seguridad Vial (OSV), ente que documentó 377 hechos viales en toda la geografía nacional durante ese mes.

El desglose por rol de las víctimas confirmó que los usuarios de motocicletas constituyeron el sector más golpeado en las carreteras nacionales. En el renglón de fallecidos, los motociclistas concentraron el 11,55 % de las muertes, seguidos por los conductores de vehículos particulares con un 3,91 %, los peatones arrollados con un 3,20 %, los ocupantes de automóviles con un 2,66 %, los parrilleros con un 1,78 % y los ciclistas con un 0,18 %.