Aparatoso choque dejó una mujer fallecida en Zulia, sus dos hijos resultaron heridos y su esposo está grave

Un fuerte choque vial se registró la madrugada de este domingo en el sector Los Bucares, municipio Maracaibo, después de que una camioneta negra y un vehículo pequeño impactaran de manera frontal, dejando como resultado una mujer sin vida, sus dos hijos con heridas leves y su esposo en estado de gravedad.

La víctima quedó identificada como Karen Atencio, de 28 años. Esta murió en el Hospital Universitario de Maracaibo a causa de las fracturas y heridas graves sufridas luego del impacto que destrozó el vehículo en el que viajaba.

Con respecto a su esposo, de nombre Robert Bogado, lo último que se supo es que requería de cirugía, tras sufrir fractura de tibia y otras lesiones. Ciertos allegados señalaron que, en el caso de que la operación no tenga éxito, podría perder una de sus piernas.

Con respecto a los menores de edad, son dos niños de 8 y 11 años. Permanecen bajo observación médica tras el aparatoso choque, pero fuera de peligro afortunadamente.

La familia Bogado Atencio es residente del sector Felipe Hernández, parroquia Francisco Eugenio Bustamante. El relato de los familiares precisa que, minutos antes del accidente, compartían en casa de la tía de Karen y regresaban a su casa para descansar.

CAMIONETA SERÍA DE LA PNB

De acuerdo con las versiones extraoficiales, el choque lo habría provocado una camioneta marca Chevrolet Silverado que presuntamente tenía una placa de la Policía Nacional Bolivariana. En ella iban tres jóvenes que huyeron del lugar tras el siniestro.

Además, se conoció que en la cabina de la Silverado había una caja de cerveza, por lo que se teoriza que el responsable manejaba bajos los efectos del alcohol, según el diario zuliano La Verdad.

«Ellos pararon en la esquina a esperar que la camioneta pasara, pero venía tan duro que solo se escuchó el golpe. No sabemos cómo pasó de la avenida hasta partir en dos el carrito de mis familiares», narró un pariente de la víctima.