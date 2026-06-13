Aparatoso choque causó dos lesionados a la salida del túnel de La Planicie, el accidente lo causó esta maniobra indebida de un conductor

La mañana de este sábado ocurrió un aparatoso accidente de tránsito a la salida del túnel de La Planicie, que conecta la autopista Norte-Sur con la Francisco Fajardo, donde dos motorizados resultaron lesionados. De manera preliminar se supo que un vehículo dio la vuelta en U, ocasionando el choque en esa vía, en el sentido hacia el centro de Caracas.

Esta maniobra sorprendió a los conductores de las motocicletas, quienes no pudieron evitar al vehículo y chocaron contra él.

Al lugar del accidente acudieron Paramédicos de Vías Rápidas, conocidos como los “Ángeles de la Autopista”, con la finalidad de ayudar a los lesionados y darles atención prehospitalaria.

También colaboraron con el resguardo de la zona del accidente para normalizar la circulación vial que estuvo detenida a causa del choque

Hasta el momento se desconoce la gravedad de las lesiones de los motorizados y las razones por las cuales el conductor del vehículo particular dio la vuelta en U.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, debido a la irresponsabilidad de los conductores.

Una de esas reacciones fue la del jefe de la Policía de Chacao, Alberto Prato, quien dijo: “El imprudente del vehículo girando en una zona donde no debe girar”.

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Incluso, informó que no es la primera vez que ocurre un accidente en ese lugar.

“Ahí en ese lugar han ocurrido muchos accidentes de ese tipo por los imprudentes que son irresponsables y en lugar de llegar a Catia y retornar no lo hacen”, manifestó.

Este accidente corrobora las cifras aportadas por el Observatorio de Seguridad Vial de la ONG Paz Activa, que señala que en gran parte de estos siniestros hay motorizados implicados.

Según esta entidad, en abril, 56 conductores de motocicletas murieron en las vías del país. Esto representó 46 % de todos los fallecidos registrados ese mes.

En total, en ese mes, 132 personas perdieron la vida y otras 411 resultaron lesionadas en accidentes viales.

Otro dato aportado por el Observatorio es que la mayoría de las víctimas de estos accidentes son hombres jóvenes al mando de una motocicleta.

Luego de los motorizados, los ocupantes de vehículos representaron 1 6% de los fallecidos, seguidos por los conductores de los carros con 15 %. La siguen los tripulantes de motos con 11%, peatones con 6%, pasajeros de autobuses con 5% y ciclistas con 1%.