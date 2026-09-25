Fatal accidente en La Yaguara: Gandola perdió los frenos y provocó choque múltiple, dejó un muerto y 15 heridos

Este viernes en horas de la mañana se registró un accidente múltiple en el distribuidor La Yaguara que dejó un saldo de un muerto y 15 lesionados, entre los cuales tres se encuentran en estado grave luego de que una gandola sufriera un desperfecto mecánico.

«De acuerdo con los reportes, la gandola habría presentado una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que arrollara a varios peatones, unidades de transporte público y motorizados, además de colisionar contra múltiples vehículos en la vía», informó el reportero Román Camacho a través de sus redes sociales.

La mañana de este viernes #25Sep, usuarios reportaron un accidente de tránsito en La Yaguara, municipio Libertador, que involucra a un camión de Carga Pesada, unidades de transporte público, varios carros y motos. De acuerdo con los reportes, la gandola habría presentado una… pic.twitter.com/2qONTDFQUf — Roman Camacho (@rcamachovzla) September 25, 2026

Efectivos de Bomberos y cuerpos de rescate ya se encuentran en el sitio brindando los primeros auxilios a las personas lesionadas y coordinando la atención médica de emergencia.

🚨 #ImbatibleVial 🚨

​#Caracas 7:19am ⚠️ Reportan choque entre una gandola y un vehículo en el Distribuidor La Yaguara. 💥🚗🏗️

​⛽ Se registra bote fuerte de gasolina en la vía. ¡Precaución al transitar por la zona! 🛑🚘

​📱 Info: Dani

👤 @Luishapp03 pic.twitter.com/8ZPiyBlezF — Luis Happ (@Luishapp03) September 25, 2026

Atentos y pendientes: 07:15am,

​Alerta de tránsito: reportan un choque múltiple en el Distribuidor La Yaguara. Una Gandola fallas sistema de frenos y colisionó vehículos y motos

​⚠️ hay un fallecido y varios heridos en el sitio.

🚨 Autoridades y equipos de rescate al lugar pic.twitter.com/taakRDN0s1 — Alberto J. Prato (@albertoprato02) September 25, 2026

En videos divulgados en redes sociales se puede ver la magnitud del accidente en el que varias personas quedaron tendidas en la calle, mientras a sus alrededores están los restos de otros vehículos.

#ULTIMAHORA Aparatoso accidente en La Yaguara, Caracas. Transporte de carga pesada presentó falla mecánica y colisionó con varios vehículos. Al menos una docena de heridos y un fallecido. Personal médico ya en el lugar. Heridos trasladados al Hospital Pérez Carreño pic.twitter.com/653KdbCfZq — Robert Lobo (@RobertLobo_) September 25, 2026

Autoridades hicieron un llamado a los conductores a tomar sus previsiones si tenían previsto transitar por el sitio.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, así como de los heridos.