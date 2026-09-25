Sucesos

Fatal accidente en La Yaguara: Gandola perdió los frenos y provocó choque múltiple, dejó un muerto y 15 heridos

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Gandola

Este viernes en horas de la mañana se registró un accidente múltiple en el distribuidor La Yaguara que dejó un saldo de un muerto y 15 lesionados, entre los cuales tres se encuentran en estado grave luego de que una gandola sufriera un desperfecto mecánico.

«De acuerdo con los reportes, la gandola habría presentado una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que arrollara a varios peatones, unidades de transporte público y motorizados, además de colisionar contra múltiples vehículos en la vía», informó el reportero Román Camacho a través de sus redes sociales.

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Efectivos de Bomberos y cuerpos de rescate ya se encuentran en el sitio brindando los primeros auxilios a las personas lesionadas y coordinando la atención médica de emergencia.

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En videos divulgados en redes sociales se puede ver la magnitud del accidente en el que varias personas quedaron tendidas en la calle, mientras a sus alrededores están los restos de otros vehículos.

Autoridades hicieron un llamado a los conductores a tomar sus previsiones si tenían previsto transitar por el sitio.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, así como de los heridos.

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