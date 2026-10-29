FATAL ACCIDENTE EN ARAGUA: Mujer abordaba una moto junto a su pareja, un estruendoso sonido hizo que ocurriera lo peor*

Una mujer de 30 años, identificada como Alexa del Carmen Carrizales Quiroz, murió este miércoles en un extraño accidente de tránsito en el municipio Santiago Mariño, estado Aragua. Un hombre resultó herido en el siniestro.

Los hechos se dieron esta tarde en prolongación de la avenida Casanova Godoy, a la altura del Cementerio Metropolitano. Carrizales circulaba en una moto con su pareja sentimental, Jesús González, de 29 años.

De acuerdo a medios regionales, Carrizales y González iban a tomar el cruce para conectar con la avenida Intercomunal Santiago Mariño cuando ocurrió la tragedia: uno de los cauchos de la moto explotó.

Como era de esperar, perdieron el control de la moto y ambos cayeron al pavimento. Otros conductores y transeúntes se acercaron a la escena del accidente para auxiliar a la pareja.

CARRIZALES HABÍA MUERTO

La mujer sufrió severas lesiones en el impacto y se presume que murió de forma instantánea, a pesar de que cargaba un casco de seguridad. Su pareja, mientras tanto, dio varias vueltas sobre el asfalto y sufrió diversas heridas.

Efectivos de los Servicios de Emergencia del municipio Mariño se apersonaron en el lugar y confirmaron la muerte de Carrizales. Su pareja presentó politraumatismos graves, pero logró sobrevivir al accidente.

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El joven fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Central de Maracay, en donde permanece internado y bajo observación médica. Por su parte, el cuerpo de Carrizales fue llevado a la morgue de Caña de Azúcar.