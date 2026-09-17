ANZOÁTEGUI: Detenido instructor de gym por lo que le hizo a una joven durante rutina de entrenamiento

Las autoridades policiales capturaron a un instructor de gimnasio, cuya identidad no se ha hecho pública, por, presuntamente, cometer violencia sexual contra una joven de 20 años en un establecimiento de la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui.

El presunto crimen habría sido cometido en un centro de entrenamiento, ubicado en la avenida Jesús Subero. De acuerdo al medio el Diario Oriental, el instructor se aprovechó de su posición para cometer el acoso.

La víctima denunció que el instructor le pidió quitarse la ropa, bajo la excusa de hacerle una evaluación de las medidas corporales. El sujeto, aparentemente, aseguró que quería medir la evolución física de la joven.

Una vez había llegado a este punto, el sujeto habría aprovechado la vulnerabilidad de la víctima para tocar sus partes íntimas sin autorización. Luego la joven presentó una denuncia ante las autoridades locales.

INSTRUCTOR FUE DETENIDO

Un tribunal con competencia en delitos de Violencia de Género emitió una orden de captura contra el instructor. La Fiscalía 18 del Ministerio Público presentó la imputación oficial por la presunta comisión del delito de violencia sexual.

La Policía Municipal de Simón Rodríguez (Polisosir) ejecutó la detención el sábado, 12 de septiembre. Los funcionarios se presentaron en la vivienda del instructor, ubicada en la urbanización Villa del Éxito.

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El delito de violencia sexual tiene contempla una pena entre los 10 y 20 años de prisión, dependiendo del caso. Las autoridades no brindaron información sobre las identidades del instructor y la víctima.