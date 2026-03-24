Sucesos

Amores sangrientos: Perverso plan por Facebook terminó en un crimen que conmocionó a Guanare

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
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Foto: Archivo

Los habitantes de la ciudad de Guanare, en el estado Portuguesa, están conmocionados por el caso de un joven de 26 años, identificado como Hermes Antonio Mejías Guanda, quien fue asesinado a puñaladas.

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Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre el caso de Mejías. Dos personas fueron detenidas por el crimen, mientras que otra permanece prófuga.

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De acuerdo al reporte policial, Mejías tenía amoríos con las respectivas novias de José Armando Briceño Jiménez (21), Alejandro José Briceño Jiménez (18) y Alexander Wilfredo Villegas Quintero.

Los sujetos, aparentemente, se percataron de la infidelidad y orquestaron un plan para asesinar a Mejías. En primer lugar, lo contactaron por Facebook con una cuenta falsa y «simularon un interés romántico para ganarse su confianza».

ASESINATO DE MEJÍAS

Las investigaciones arrojaron que, luego de varios días de conversaciones, los sujetos citaron a Mejías en un lugar solitario. La víctima, que desconocía con quién hablaba, aceptó la propuesta.

Una vez llegó al lugar, Mejías fue emboscado y sometido por sus victimarios. «Le propinaron múltiples heridas con un arma blanca hasta causarle la muerte de manera inmediata», dijo Rico.

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Los victimarios robaron la motocicleta de Mejías y abandonaron la escena del crimen para «intentar ocultar las evidencias». Sin embargo, la Delegación Municipal Guanare del Cicpc identificó a los sospechosos gracias a análisis telefónicos y digitales.

Las autoridades confirmaron la captura de José y Alejandro Briceño Jiménez, recuperando partes y piezas de la moto de Mejías. Ahora intentan dar con el paradero del tercer sospechoso, Alexander Villegas.

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