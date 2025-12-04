Amenazó a su exnovia con difundir un video íntimo en Facebook y hasta se lo envió a su mamá: «Me la vas a pagar»

Un sujeto, identificado Willys Ramón Sánchez González, resultó detenido esta semana por, presuntamente, amenazar a su expareja con difundir un video íntimo en la ciudad de Araure, en el estado Portuguesa.

El caso salió a la luz cuando la víctima, una joven de 20 años, presentó una denuncia ante la Policía del estado Portuguesa. Desde un principio, acusó a Sánchez de acosarla y chantajearla en plataformas como WhatsApp y Facebook.

De acuerdo a Portuguesa al Día, Sánchez tenía en su poder un video en el que la joven exponía sus partes íntimas. Incluso, el sujeto habría compartido parte del metraje con la madre de la víctima.

Presuntamente, Sánchez amenazó a la joven en una conversación de WhatsApp y le dijo que «se la iba a pagar». También le aseguró que le haría daño a ella o su familia, generando «nerviosismo y agitación» en la víctima.

CAPTURA DE SÁNCHEZ

Una vez la joven presentó la denuncia, el caso quedó en manos del Servicio de Investigación Penal (SIP). Luego los agentes obtuvieron la ubicación de Sánchez, quien estaba en una vivienda del sector Chaparral.

Cuando llegaron al lugar, los funcionarios dieron la voz de alto a Sánchez, que se dedicaba a la construcción y vivía en el caserío Quebrada de Armo. En el procedimiento incautaron el celular del sospechoso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DETUVIERON A PROFESOR EN ZULIA POR LO QUE LE HIZO A UNA DE SUS ESTUDIANTES EN PLENO LICEO

Sánchez contaba con antecedentes penales por el delito de violencia física. El sospechoso fue trasladado a los calabozos y el caso quedó a la orden de la Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Octava del Ministerio Público del Segundo Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa.