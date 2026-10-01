FALCÓN: Un paseo en bicicleta terminó en tragedia con un joven hospitalizado y la comunidad en shock

Momentos de tensión se vivieron en una calle de Punto Fijo, en el estado Falcón, cuando un joven de 18 años, identificado como Iverson Alberto Pineda Gotopo, recibió una intensa descarga eléctrica cuando montaba su bicicleta.

Los hechos se dieron cerca de las 8:15 de la noche del miércoles en el sector Libertador, parroquia Norte del municipio Carirubana. Pineda circulaba en su bicicleta por la calle principal de la zona cuando ocurrió el siniestro.

De acuerdo a medios regionales, Pineda no se percató de que había un cable caído en medio de la calle. En tal sentido, el joven hizo contacto con la guaya que se había desprendido y recibió una intensa descarga eléctrica.

PINEDA SIGUE INTERNADO

Como era de esperar, Pineda cayó sobre el suelo y fue auxiliado por algunos testigos. Luego lo subieron a un vehículo particular y lo trasladaron de emergencia hasta el Hospital Dr. Rafael Calles Sierra.

El joven ingresó en el área de urgencias del hospital y recibió atención médica. El personal de guardia verificó que presentaba un trauma eléctrico y ordenó que se mantuviera internado bajo estricta supervisión.

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Hasta el momento, no hay mayores detalles sobre el estado de salud de Pineda o la gravedad de sus lesiones. Mientras tanto, la comunidad del sector Libertador permanece conmocionada por el suceso.

Lo ocurrido con Pineda no fue un caso aislado en el país. En septiembre, un señor de unos 60 años murió en la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy, luego de que una guaya eléctrica le cayera encima.