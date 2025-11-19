Sucesos

Alquilaba vehículos, falsificaba los documentos y luego los vendía en Ocumare del Tuy

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales capturaron a un sujeto de 25 años, identificado como José Manuel Mujica Villaparedes, quien estaría involucrado en varias estafas con vehículos en la localidad de Ocumare del Tuy, en el estado Miranda.

De acuerdo a las investigaciones, Mujica «se dedicaba a alquilar vehículos» y, una vez estaban en sus manos, falsificaba los documentos de propiedad. Luego, supuestamente, vendía las camionetas y carros.

«Les falsificaba la documentación, haciéndolos ver como de su propiedad, para luego ubicar a terceros y mediante el engaño, realizar el cambio de vehículos y dinero a su favor», dijo Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El Cicpc se encargó de las investigaciones de los crímenes. Foto: Archivo

En caso de que el acuerdo incluyera otro vehículo, apenas estaba sus manos, Mujica lo ponía en venta y lo comercializaba. Según Rico, el sospechoso habría «perjudicado» a 10 personas hasta el momento de su captura.

DETENCIÓN DE MUJICA

Detectives de la Delegación Municipal Ocumare del Tuy del Cicpc se encargaron de las investigaciones contra Mujica. Finalmente, el sospechoso resultó detenido en el municipio Tomás Lander.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades recuperaron dos camionetas Ford Explorer y un Jeep Wrangler. Además, encontraron dos certificados de vehículos de dudosa autenticidad.

Mujica fue trasladado a los calabozos de la localidad y el caso quedó a la orden del Ministerio Público. Se desconocen los cargos en su contra.

