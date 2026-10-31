ALERTA EN TRUJILLO: Se registró otro caso de intoxicación masiva en un liceo, hubo más de 50 afectados

Un nuevo caso de intoxicación masiva ocurrió en el estado Trujillo donde más de 50 personas ingresaron al Hospital Rafael Rangel.

Los hechos se registraron este viernes, 30 de octubre, específicamente en el Liceo Bolivariano Andrés Lomelli Rosario, ubicado en Boconó, según medios locales.

Nahemy Márquez, directora del hospital, confirmó la atención de 54 afectados, entre ellos seis adultos y 48 estudiantes.

La funcionaria aseguró que se les garantizó la totalidad de los insumos y tratamientos requeridos para controlar el cuadro de emergencia.

El portal Visión24 informó que la situación comenzó cerca de las 10:00 de la mañana, cuando la comunidad educativa reportó la emergencia. Funcionarios de rescate desalojaron el plantel y facilitaron el paso de las ambulancias.

Se supo que también evacuaron otras dos instituciones cercanas luego de que se reportaran malestares entre los alumnos.

En el hospital informaron que los pacientes recibieron suero, oxígeno y limpieza de la piel. Mientras que funcionarios del Cicpc tomaron muestras ambientales en el liceo.

Sin embargo, las autoridades no han identificado la sustancia que provocó los síntomas, aunque extraoficialmente se indicó que la posible mezcla de formol y cloro podría ser la causa de la intoxicación.

Se trata del tercer episodio de este tipo reportado en Trujillo en menos de un mes. Y en las últimas semanas casos similares se han registrado en Táchira, Barinas y Portuguesa.