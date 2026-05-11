Alerta en Aragua: No regresaron a su casa después del colegio, su abuela denunció el caso y lo que descubrieron los dejó en shock

Las autoridades policiales anunciaron este lunes el rescate de dos jóvenes de 14 años de una red de explotación sexual en el municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua, y brindaron detalles sobre el caso.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó del rescate de las adolescentes. Además, confirmó la detención de Juan Manuel García Oropeza (39) y Antonio Rafael Regnautt Lozano (55).

El caso salió a la luz cuando la abuela de una de las jóvenes presentó una denuncia ante la Delegación Municipal Mariño del Cicpc. La señora manifestó su preocupación por su nieta, quien no había regresado a su hogar luego del colegio.

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones y ubicaron a la adolescente desaparecida en una vivienda de la parroquia Caña de Azúcar. Sin embargo, en el lugar también había otra joven de la misma edad.

RESCATE DE LAS JÓVENES

Los funcionarios ubicaron y rescataron a las dos jóvenes, además de capturar a los sospechosos. La minuta policial brindó detalles sobre los abusos sexuales y psicológicos que sufrieron dentro de esta red de explotación.

De acuerdo a las investigaciones, los sospechosos engañaban a las jóvenes «para sostener encuentros sexuales» y Juan García filmaba estos abusos «para luego comercializarlos». A esto se sumó que pretendían llevarlas hasta Colombia.

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Durante el procedimiento de captura, las autoridades incautaron dos celulares. Al revisar los equipos, encontraron contenido íntimo, no solo de las adolescentes rescatadas, sino de otras jóvenes que habrían caído en manos de la misma red.

Ambos detenidos fueron trasladados a los calabozos municipales y el caso quedó en manos del Ministerio Público. No hay detalles sobre el estado de salud de las jóvenes rescatadas.