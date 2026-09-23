El descabellado caso que sorprendió en Portuguesa: Simuló un secuestro que activó un amplio despliegue de seguridad

Las autoridades policiales capturaron a una mujer de 37 años, identificada como Eglimar Moreno, quien habría simulado su secuestro y desaparición en la localidad de Píritu, municipio Esteller del estado Portuguesa.

El caso se remonta hasta el pasado jueves, 17 de septiembre, cuando Moreno fue reportada como desaparecida por sus familiares. En unos videos enviados a las autoridades aparecía siendo maltratada por los supuestos secuestradores.

Luego de un amplio despliegue de seguridad en Portuguesa, Moreno fue localizada el 18 de septiembre en el sector Los Terrenos de Araure. Según medios regionales, un habitante de la zona encontró a la mujer en el área de cañaverales y la llevó a un lugar seguro.

Las autoridades locales pusieron en marcha las investigaciones sobre el caso para identificar a los secuestradores. Sin embargo, con el paso de las horas, las averiguaciones cambiaron de rumbo.

MORENO FUE DETENIDA

Tras su supuesto rescate, Moreno aseguró que fue interceptada por desconocidos y obligada a subir a un vehículo. Según su versión, en este momento fue grabado el video en el que la agredían.

Varios días después, el secretario de Seguridad Ciudadana, Luis Medina, informó de varias contradicciones en el relato de Moreno. «Yo planifiqué todo», habría dicho Moreno, al admitir que había simulado todo el crimen.

Las investigaciones determinaron que Moreno involucró a dos adolescentes en la elaboración de los videos. Los menores de edad, supuestamente, se hicieron pasar por criminales en el video que buscaba respaldar la tesis del secuestro.

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Moreno habría confesado que toda la simulación estaba relacionada con una situación personal y una mentira que dijo a su esposo. El video falso buscaba hacer creer a su familia y a las autoridades que era víctima de agresiones.

Una vez las autoridades determinaron que toda la historia era falsa, Moreno fue detenida y trasladada a los calabozos policiales. Luego quedó en manos del Ministerio Público por el presunto delito de simulación de hecho punible.