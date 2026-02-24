Alarma en Zulia: Encuentran el cuerpo de un funcionario del Cicpc en su propia camioneta

Las autoridades policiales avanzan en las investigaciones sobre la muerte de Kelvin Paz, un inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que fue encontrado sin signos vitales en el municipio San Francisco, estado Zulia.

El caso salió a la luz en la madrugada del domingo, 22 de febrero. De acuerdo a Noticia al Día, el cuerpo de Paz estaba debajo del distribuidor San Francisco, a pocos metros de la cabecera del Puente General Rafael Urdaneta.

Unos funcionarios patrullaban la zona y avistaron una camioneta, de la marca Chevrolet. Luego observaron el cuerpo de Paz en el asiento del chofer. Los reportes extraoficiales indican que el inspector tenía un balazo en la cabeza.

Agentes del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acordonaron la escena. Poco después, detectives del Cicpc se desplazaron hasta el lugar para determinar las circunstancias en las que falleció Paz.

¿QUÉ PASÓ CON PAZ?

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay una hipótesis clara sobre el caso de Paz. En primera instancia, los investigadores buscan determinar si el inspector fue asesinado o si se quitó la vida.

El cuerpo de Paz estaba frente al volante con la cabeza inclinada hacia la derecha. Aparentemente, tenía en una de sus manos su arma de reglamento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FOTOS: INCENDIO CAUSÓ ALARMA EN RESTAURANTE DEL CENTRO COMERCIAL LÍDER, DESALOJARON ÁREA AFECTADA

Ahora los investigadores están enfocados en conocer detalles sobre las últimas horas de vida de Paz. En ese sentido, buscan determinar si estuvo acompañado durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.