Sucesos

Alarma en Zulia: Encuentran el cuerpo de un funcionario del Cicpc en su propia camioneta

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales avanzan en las investigaciones sobre la muerte de Kelvin Paz, un inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que fue encontrado sin signos vitales en el municipio San Francisco, estado Zulia.

Contents

El caso salió a la luz en la madrugada del domingo, 22 de febrero. De acuerdo a Noticia al Día, el cuerpo de Paz estaba debajo del distribuidor San Francisco, a pocos metros de la cabecera del Puente General Rafael Urdaneta.

Leer Más

EN PETARE: Adolescente de 15 años fue asesinada a tiros para robarle su celular
EN PETARE: Adolescente de 15 años fue asesinada a tiros para robarle su celular
Crearon un perfil falso de Facebook para vender contenido íntimo de una mujer y así fueron descubiertos
No quería pagar una deuda de $1.000 y tomó una drástica decisión, lo que hizo horrorizó a Mérida

Unos funcionarios patrullaban la zona y avistaron una camioneta, de la marca Chevrolet. Luego observaron el cuerpo de Paz en el asiento del chofer. Los reportes extraoficiales indican que el inspector tenía un balazo en la cabeza.

Horror en Anzoátegui: Un abogado acribilló a su esposa y luego se quitó la vida
El Cicpc avanza en las investigaciones del caso. Foto: Archivo

Agentes del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acordonaron la escena. Poco después, detectives del Cicpc se desplazaron hasta el lugar para determinar las circunstancias en las que falleció Paz.

¿QUÉ PASÓ CON PAZ?

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay una hipótesis clara sobre el caso de Paz. En primera instancia, los investigadores buscan determinar si el inspector fue asesinado o si se quitó la vida.

El cuerpo de Paz estaba frente al volante con la cabeza inclinada hacia la derecha. Aparentemente, tenía en una de sus manos su arma de reglamento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FOTOS: INCENDIO CAUSÓ ALARMA EN RESTAURANTE DEL CENTRO COMERCIAL LÍDER, DESALOJARON ÁREA AFECTADA

Ahora los investigadores están enfocados en conocer detalles sobre las últimas horas de vida de Paz. En ese sentido, buscan determinar si estuvo acompañado durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

IMPACTANTE: El ‘acosador’ que disparó a su exnovia en pleno salón de belleza, una cámara de seguridad captó todo
EEUU
VIDEO: Sorpresiva declaración de Trump sobre ‘cuánto tiempo estará vivo’ y los magnicidios históricos en EEUU
EEUU
Amnistía: Más de 2.000 personas con medidas cautelares y 177 presos beneficiados
Amnistía: Más de 2.000 personas con medidas cautelares y 177 presos beneficiados
Venezuela