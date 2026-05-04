Adolescente embarazada simuló atraco para ocultar crimen de su novio, pero la verdad salió a la luz

Una adolescente embarazada de 17 años habría asesinado de una puñalada a su novio, de 25 años, en la localidad de Cantaura, estado Anzoátegui. Originalmente, alegaron que fueron víctima de un robo, pero la verdad luego salió a la luz.

El caso se remonta hasta el pasado 28 de abril en una vivienda de la calle José Antonio Anzoátegui, en el sector Puerto Colón. De acuerdo a medios regionales, la adolescente tuvo una discusión motivada por celos con su novio, llamado Wilcdger García.

En medio de la discusión, la adolescente habría desenfundado un arma blanca y le propinó una puñada en el pecho a su pareja. Luego lo golpeó en la cabeza con una botella cuando García intentaba escapar.

Ambos jóvenes se desplazaron hasta el hospital de Cantaura y alegaron que fueron víctimas de un robo con arma blanca. Con el paso de las horas, las autoridades comenzaron a dudar de esta versión.

DESCUBRIERON A LA ADOLESCENTE

El joven recibió atención médica de emergencia, pero en el transcurso de los días sufrió una serie de complicaciones que afectaron su estado de salud. Finalmente, murió en la madrugada del viernes.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue notificado sobre el caso. En tal sentido, detectives de la Delegación Municipal de Anaco pusieron en marcha las pesquisas del caso.

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Los agentes identificaron varias inconsistencias en el relato de la adolescente y descartaron la versión del robo. Una vez determinaron cómo se dieron los hechos, la joven resultó detenida y puesta a la orden del Ministerio Público.