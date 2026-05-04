Conmoción en Trujillo: Le disparó a su propia hija en pleno secuestro familiar

Las autoridades policiales capturaron este fin de semana a un sujeto, identificado como J. Terán, quien habría secuestrado a su familia y le disparó a su propia hija en el municipio Boconó, estado Trujillo.

Los hechos se dieron en el sector Bisnajá, parroquia Burbusay. De acuerdo a la Policía del Estado Trujillo, los vecinos de la zona alertaron sobre hechos irregulares en la vivienda y un grupo de funcionarios se desplazaron al lugar.

Tras la llegada de los funcionarios, Terán, presuntamente, desenfundó un arma de fuego y amenazó de muerte a los agentes. Mientras tanto, tomó como rehenes a su propia pareja y a la hija de ambos por varias horas.

El sujeto deambuló de un lado a otro con el arma de fuego, mientras que amenazaba de muerte a su concubina. «La agredió físicamente amenazándola con quitarle la vida», detalló el reporte.

En medio del caos, Terán también le disparó a su propia hija. Aunque esta agresión fue confirmada por las autoridades, no hay mayores detalles sobre las lesiones que sufrió la joven o su estado de salud.

CAPTURA DE TERÁN

Luego de tres horas de negociaciones, Terán aceptó bajar las armas y se entregó a los funcionarios de seguridad frente a su vivienda. Luego los agentes requisaron el hogar, encontrando numerosos elementos de armas de fuego.

Las autoridades incautaron un revolver y una escopeta de fabricación cacera sin seriales ni marcas visibles. También encontraron cuatro balas sin percutir, un envase de pólvora y 26 plomos de escopeta.

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Terán fue trasladado a los calabozos de la localidad. Luego el caso quedó a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de Trujillo, que continuará con los procedimientos correspondientes.