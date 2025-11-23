Abatieron en Barinas a miembro de la banda del «Wilexis», Ministerio de Interior lo vincula a «sectores extremistas» del país

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz, anunció este sábado que, tras un operativo en Barinas, abatieron a Leonardo Barrios Malavé, alias «Bombillo», quien habría formado parte de la banda del fallecido delincuente «Wilexis» y que el Gobierno de Nicolás Maduro vincula a los «sectores extremistas» del país.

En una publicación en Instagram, la cartera presidida por Diosdado Cabello indicó que, en concreto, la operación se hizo en el sector La Mula.

«El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz informó que, tras labores de inteligencia iniciadas por la Policía del estado Miranda en la localidad de Petare, se determinó que Barrios Malavé, exintegrante de la extinta organización delictiva y terrorista liderada por alias ‘Wilexis’, se había trasladado al estado Barinas», resaltó el Ministerio.

ABATIDO ALIAS «BOMBILLO»

En ese sentido, informó que el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) hizo seguimiento al sospechoso. Luego, lo logró ubicar en el sector La Mula, calle Villa del Sol.

«Durante el procedimiento, Barrios Malavé enfrentó a la comisión policial, falleciendo al momento de originarse la intervención legal», señalaron las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro.

En el sitio, se incautó una granada fragmentaria y un arma de fuego tipo pistola. Dichos elementos, señalan, evidencian «el alto nivel de peligrosidad del individuo y su vinculación con actividades criminales y terroristas».

Finalmente, señalaron que dicha acción «forma parte de los esfuerzos articulados entre los cuerpos de seguridad del Estado para contener y desmantelar los remanentes de estructuras delictivas que intentan reorganizarse en distintas regiones del país».

Wilexis Alexander Acevedo Monasterio, alias «Wilexis», fue un delincuente y líder de la organización criminal homónima que operó principalmente en la localidad de Petare, en Caracas, dónde aterrorizó por años a la población de José Félix Ribas.

El Gobierno de Maduro también lo llegó a vincular con los «sectores extremistas», sin ofrecer pruebas algunas.