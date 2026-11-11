Sucesos

Horror en la Caracas – La Guaira: Hombre cayó al vacío desde el primer viaducto y lo que reveló su esposa dejó a todos en shock

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
2 Min de Lectura

Un hombre falleció tras caer al vacío desde el primer viaducto de la autopista Caracas – La Guaira, sentido el litoral.

La víctima quedó identificada como David Pérez, de 41 años.

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De acuerdo a lo reseñado por Roca TV, el hombre detuvo su vehículo marca Chevrolet Aveo dorado en la vía, descendió y se lanzó.

Al sitio acudieron comisiones de rescate tras la alerta de transeúntes, sin embargo, al llegar donde estaba el hombre confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

La cónyuge de David Pérez sostuvo a los funcionarios policiales que su pareja padecía de depresión y trastorno de bipolaridad bajo tratamiento médico. Además, mencionó que horas antes del hecho había tenido una discusión en su residencia y había manifestado sus intenciones de atentar contra su vida.

Las comisiones de emergencia entregaron el procedimiento a la Guardia Nacional Bolivariana para el resguardo de la escena a la espera de los organismos de investigación forense.

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