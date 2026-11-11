Horror en la Caracas – La Guaira: Hombre cayó al vacío desde el primer viaducto y lo que reveló su esposa dejó a todos en shock

Un hombre falleció tras caer al vacío desde el primer viaducto de la autopista Caracas – La Guaira, sentido el litoral.

La víctima quedó identificada como David Pérez, de 41 años.

De acuerdo a lo reseñado por Roca TV, el hombre detuvo su vehículo marca Chevrolet Aveo dorado en la vía, descendió y se lanzó.

Al sitio acudieron comisiones de rescate tras la alerta de transeúntes, sin embargo, al llegar donde estaba el hombre confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

🚨 #ReportsLH | Un hombre cayó al vacío desde uno de los viaductos de la autopista Caracas – La Guaira.

​Organismos de seguridad y cuerpos de rescate se encuentran desplegados en el sitio realizando las labores pertinentes.

​Tráfico lento

​📍 #LaGuaira #Caracas 🕒 12:00 PM https://t.co/2gjdNsYNrR — Luis Happ (@Luishapp03) November 11, 2026

La cónyuge de David Pérez sostuvo a los funcionarios policiales que su pareja padecía de depresión y trastorno de bipolaridad bajo tratamiento médico. Además, mencionó que horas antes del hecho había tenido una discusión en su residencia y había manifestado sus intenciones de atentar contra su vida.

Las comisiones de emergencia entregaron el procedimiento a la Guardia Nacional Bolivariana para el resguardo de la escena a la espera de los organismos de investigación forense.