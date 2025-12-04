Abuelita murió arrollada en Los Dos Caminos, una camioneta particular se quedó sin frenos

Una abuelita murió durante la mañana de este miércoles luego de que una camioneta particular la embistiera en el municipio Sucre, estado Miranda.

El accidente ocurrió específicamente en la parroquia Leoncio Martínez, en la avenida Sucre de la urbanización Los Dos Caminos.

Aparentemente, la camioneta se quedó sin frenos, por lo que no pudo evitar la tragedia. «Vehículo tipo camioneta que presuntamente con desperfecto mecánico (freno) el cual impactó contra la humanidad una ciudadana de la tercera edad», informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Palacios, a través de su cuenta de Instagram.

Efectivos de los Bomberos de Caracas se trasladaron al lugar para atender la emergencia y constataron el fallecimiento de la abuelita. «La comisión se mantuvo en el sitio preventivamente, hasta la llegada de las autoridades competentes», añadió Palacios.

Extraoficialmente, se conoció que, tras arrollar a la anciana, la camioneta también chocó contra un aviso de mobiliario vial, una señal de parada de Metrobús y un poste de luz, según reseñó el medio Al Navío.

Los organismos de seguridad no dieron a conocer las identidades de la víctima o del conductor involucrado.