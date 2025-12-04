Sucesos

Abuelita murió arrollada en Los Dos Caminos, una camioneta particular se quedó sin frenos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
abuelita

Una abuelita murió durante la mañana de este miércoles luego de que una camioneta particular la embistiera en el municipio Sucre, estado Miranda.

El accidente ocurrió específicamente en la parroquia Leoncio Martínez, en la avenida Sucre de la urbanización Los Dos Caminos.

Leer Más

EN EL HATILLO: Hallan cuerpo de joven que estaba desaparecido desde el 24Dic
EN EL HATILLO: Hallan cuerpo de joven que estaba desaparecido desde el 24Dic
CARACAS: Encontraron un cadáver cerca de la quebrada en el sector El Encantado, llevaba 72 horas en el lugar
Bajones de luz consecutivos afectaron este 25-Oct a Caracas y varios estados del país

Aparentemente, la camioneta se quedó sin frenos, por lo que no pudo evitar la tragedia. «Vehículo tipo camioneta que presuntamente con desperfecto mecánico (freno) el cual impactó contra la humanidad una ciudadana de la tercera edad», informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Palacios, a través de su cuenta de Instagram.

LEA TAMBIÉN: EN FOTOS: HOMBRE MURIÓ TRAS CAER AL RÍO GUAIRE A LA ALTURA DE LA UCAB

Efectivos de los Bomberos de Caracas se trasladaron al lugar para atender la emergencia y constataron el fallecimiento de la abuelita. «La comisión se mantuvo en el sitio preventivamente, hasta la llegada de las autoridades competentes», añadió Palacios.

Extraoficialmente, se conoció que, tras arrollar a la anciana, la camioneta también chocó contra un aviso de mobiliario vial, una señal de parada de Metrobús y un poste de luz, según reseñó el medio Al Navío.

Los organismos de seguridad no dieron a conocer las identidades de la víctima o del conductor involucrado.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La insólita condena para el hombre que entregó las drogas a Matthew Perry que lo llevaron a la muerte
Caraota Show
Arrestaron a hombre que irrumpió en la casa del novio de Taylor Swift y sorprendió a todos cuando confesó el motivo
Caraota Show
¿Quién será el nuevo entrenador de la Vinotinto? Lo que reveló el presidente de la FVF
Deportes