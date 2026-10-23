Revelan primeras fotos de la detención del autor de la masacre en base militar de Táchira

Las autoridades confirmaron este viernes la captura del Raymond Samuel Paz Salas, presunto autor de la masacre en una base militar en Táchira. Pocas horas después, trascendieron imágenes de su detención.

El reporte policial indica que la Unidad de Tareas Especiales Mixtas capturó a Paz este viernes. Además de confirmar su detención, las autoridades recuperaron un fusil AK-103, tres cargados y 89 cartuchos.

Delmiro De Barrio, reportero de sucesos, difundió en sus redes sociales las imágenes de la captura de Paz. En una de las fotos se puede ver al sospechoso junto a dos funcionarios, mientras que delante está el fusil y las municiones.

Otra foto, que parece haber sido tomada apenas instantes después de la detención, se puede ver a Paz de cuclillas en la calle. El sospechoso está esposado y rodeado por varios funcionarios policiales y militares.

ASÍ FUE LA MASACRE

Los hechos se dieron en la noche del martes en la Base Aérea Mayor Buenaventura Vivas, en Santo Domingo del Táchira. De acuerdo a reportes locales, Paz tomó un fusil y abrió fuego contra varios de sus compañeros.

El teniente Víctor Moreno y dos sargentos fueron asesinados durante la masacre. Mientras tanto, otros dos funcionarios militares resultaron heridos de bala, siendo trasladados a un centro asistencial.

Tras cometer la masacre, Paz huyó de la base militar con un fusil y varios cargadores. Las autoridades se desplegaron en la entidad para dar con paradero y, este viernes, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, confirmó su captura.