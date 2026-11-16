Toma nota: Las mejores posiciones que puedes probar si quieres vivir la mejor noche con tu pareja

Estas son las mejores posiciones sexuales que tienes que practicar si quieres vivir la mejor noche de sexo de tu vida.

El objetivo es averiguar si esto es algo que disfrutas. Los juguetes sexuales (una para estimulación interna y otra para estimulación externa) será de gran apoyo para lograr una penetración lo suficientemente profunda y alcanzar el ángulo correcto para estimular tu punto G.

También está la opción de simplemente insertar un dedo o dos (o pedirle a tu pareja que lo haga), aplicando algo de presión en tu punto G, reseñó Glamours25.

LAS MEJORES POSICIONES

1. Misionero levantado: Esta postura es como el misionero estándar. La pareja que recibe se acuesta boca arriba con las piernas abiertas, y la pareja que penetra se coloca encima de ella, de modo que están cara a cara. En este caso, el receptor tiene una almohada bajo el trasero para levantar las caderas. Mientras tanto, el que penetra empuja hacia dentro y hacia fuera, controlando el movimiento como lo haría en el misionero estándar.