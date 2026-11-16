Toma nota: Las mejores posiciones que puedes probar si quieres vivir la mejor noche con tu pareja

Estas son las mejores posiciones sexuales que tienes que practicar si quieres vivir la mejor noche de sexo de tu vida.
El objetivo es averiguar si esto es algo que disfrutas. Los juguetes sexuales (una para estimulación interna y otra para estimulación externa) será de gran apoyo para lograr una penetración lo suficientemente profunda y alcanzar el ángulo correcto para estimular tu punto G.
También está la opción de simplemente insertar un dedo o dos (o pedirle a tu pareja que lo haga), aplicando algo de presión en tu punto G, reseñó Glamours25.
LAS MEJORES POSICIONES
1. Misionero levantado: Esta postura es como el misionero estándar. La pareja que recibe se acuesta boca arriba con las piernas abiertas, y la pareja que penetra se coloca encima de ella, de modo que están cara a cara. En este caso, el receptor tiene una almohada bajo el trasero para levantar las caderas. Mientras tanto, el que penetra empuja hacia dentro y hacia fuera, controlando el movimiento como lo haría en el misionero estándar.
«Con esa elevación adicional de la almohada, básicamente estás haciendo más probable que cualquier cosa que entre en tu vagina roce tu punto G», señala la Dra. Tara Suwinyattichaiporn, profesora de comunicación sexual en la Universidad Estatal de California.
«La posición de las piernas hacia arriba hace que la penetración profunda sea más accesible». Así lo señala Marla Renee Stewart, educadora sexual y experta sexual residente de Lovers.
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4. Bebé feliz: Acostado viendo hacia arriba, el receptor se pone en posición de bebé levantando ambas piernas hacia el techo, doblando las rodillas. A continuación, el que penetra estará boca abajo. Al igual que las otras opciones adyacentes como la del misionero, el bebé feliz hace que sea lo más fácil posible que un pene o un juguete penetre profundamente en la vagina y toque tu punto G.
5. Perrito tumbado: El que penetra puede colocarse completamente encima del receptor y rodearlo con los brazos, o poner las manos en la cama a ambos lados de su pareja para apoyarse y que sea más sencillo. El “perrito tumbado”, ejerce más presión sobre las estructuras internas, incluida la pared de la vagina donde se encuentra el punto G.