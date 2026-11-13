¿Se apagó la llama? Los tips que puedes aplicar si tu pareja ya no quiere tener intimidad

El deseo sexual siempre es diferente en cada persona, incluso, según la etapa de tu vida y otros factores causan variaciones, por lo que no es raro que haya discrepancias entre la pareja porque quizá uno tiene más ganas de sexo que el otro.

Que una de las dos personas pierda las ganas de tener encuentros íntimos es mucho más común de lo que parece, sobre todo en relaciones largas. Aunque puede generar inseguridad o tristeza, especialistas coinciden en que casi nunca significa falta de amor, sino que suele ser una señal de estrés, cansancio mental, cambios hormonales o simple rutina.

Si estás pasando por este momento, la clave no está en insistir, sino en cambiar la forma de acercarse.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

Habla desde el cariño, no desde el reclamo. Busca un momento tranquilo fuera de la habitación para conversar.

En lugar de señalar o exigir, expresa cómo te sientes, por ejemplo: «Extraño nuestra cercanía y quiero saber cómo te sientes tú». Cuando el sexo se siente como una obligación, genera rechazo. Vuelvan a los abrazos, las caricias, los masajes y los besos sin esperar que todo termine en un encuentro sexual.

Salgan de la rutina diaria. El estrés del trabajo, las cuentas y las responsabilidades apagan el deseo. Planear una cita distinta o compartir tiempo de calidad ayuda a recuperar la conexión emocional.

El agotamiento extremo, problemas hormonales o ciertos medicamentos pueden bajar la libido sin que la persona lo note. Si la situación se mantiene en el tiempo, acudir juntos a un especialista en pareja o sexología puede darles las herramientas exactas para reencontrarse, reseñó Glamours25.

Es decir, recuperar la intimidad toma paciencia y empatía. Escuchar sin juzgar es el primer paso para volver a conectar.