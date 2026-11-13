¿Te quedas sin energía después de la intimidad? Especialistas revelan la sorprendente razón

Es común sentir una profunda sensación de agotamiento tras una relación sexual, y aunque pueda parecer desconcertante, este fenómeno tiene explicaciones científicas que están relacionadas con procesos fisiológicos, hormonales y hasta emocionales.

La actividad sexual es una forma de ejercicio moderado. De hecho, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Quebec, una sesión sexual promedio puede quemar entre 85 y 150 calorías en 25 minutos, dependiendo de la intensidad.

Este esfuerzo físico, combinado con un aumento en la frecuencia cardíaca y la respiración, contribuye al cansancio después del sexo.

LAS HORMONAS

El sexo desencadena una avalancha de hormonas en el cuerpo. La oxitocina, conocida como la «hormona del amor«, y la prolactina, que se libera tras el orgasmo, generan una sensación de relajación que predispone al descanso.

Según un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine, los niveles de prolactina aumentan significativamente después del orgasmo, lo que podría explicar por qué muchas personas sienten una necesidad inmediata de dormir luego de tener sexo, reseñó Glamours25.

Además, durante el sexo se liberan endorfinas, y serotonina, un neurotransmisor relacionado con el bienestar. Esta combinación puede llevar a un estado de tranquilidad que facilita el agotamiento físico y mental.